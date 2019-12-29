Belediye işçisini tabancayla öldüren 2 zanlı tutuklandı
|29 Aralık 2019 21:18
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye işçisinin kavgada tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Cuma günü yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" ve "suça yardım" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan M.K. ve M.A.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken suça yardım ettiği ileri sürülen M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yalıkavak Gökçebel Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 27 Ağustos'ta yaşanan olayda, Bodrum Belediyesinde çalışan Şafak Kaya (37) ile M.K. arasında arazi meselesinden tartışma çıkmış, tabancayla vurulan Kaya hastanede hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili şüpheli M.K. ile yakını olduğu belirtilen M.A.Y. ve şüpheliye yardım ettiği ileri sürülen M.A. gözaltına alınmıştı.
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