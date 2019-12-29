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Somali'de hayatını kaybeden 2 Türk'ün naaşı Ankara'ya getirildi

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ve 16 yaralıyı taşıyan uçak Ankara'ya indi.
 29 Aralık 2019 21:28
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Somali'de hayatını kaybeden 2 Türk'ün naaşı Ankara'ya getirildi

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ve 16 yaralıyı taşıyan uçak Ankara'ya indi.

Sağlık Bakanı Koca, Somali'deki patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili'nin uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Memurlar.Net
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