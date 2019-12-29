Somali'de hayatını kaybeden 2 Türk'ün naaşı Ankara'ya getirildi
Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ve 16 yaralıyı taşıyan uçak Ankara'ya indi.
|29 Aralık 2019 21:28
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