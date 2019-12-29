Ankara'da artık herkes taksi şoförü olamayacak
|29 Aralık 2019 21:39
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Ankara'da artık herkes taksicilik yapamayacak. Taksiciler ilk yardım, davranış ve coğrafi kültür eğitimi alacak. Cinsel saldırı ve uyuşturucu gibi suçlardan hüküm giymemiş olacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı yönerge ile taksiciler için birçok şart getirildi. Araçların 10 yaşından büyük olmaması ve taksicilerin eğitim alması o zorunluluklardan birkaçı.
Yönergeye göre, bir taksi plakası iki durakta birden çalışamayacak. Ayrıca terör ve organize suçlara karıştığı belirlenen duraklar kapatılacak.
Taksici esnafı yeni yönergedeki değişiklerden bazılarına tepkili. Özellikle araçlardaki yaş sınırı ve tek durakta çalışma kuralının maddi zorluklar getireceği görüşü hakim.
Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası düzenlemenin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti. Yeniden düzenleme talebinde bulundu.
Yiğitcan Karatepe
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