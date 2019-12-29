Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır belirlendi
Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 117 bin 394,36 lira olarak tespit edildi.
|29 Aralık 2019 21:44
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Ticaret Bakanlığının "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olması veya belirlenen sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine dair parasal sınır, yeniden değerleme oranında (yüzde 22,58) artırılarak 117 bin 394,36 liraya yükseltildi.
Tebliğ, 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.
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