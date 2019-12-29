Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu
Yılbaşını şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) yoğunluğa neden oldu.
|29 Aralık 2019 22:06
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Yılbaşını şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) yoğunluğa neden oldu.
Yeni yıl tatilini hafta sonuyla birleştirip İstanbul dışına çıkan ve Noel tatili için Türkiye'ye gelen yolcular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
Check-in işlemlerini yapan yolcular, görevlilerin aldığı önlemler sayesinde sorunsuz bir şekilde uçaklarına binerek uçuşlarını gerçekleştirdi.
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