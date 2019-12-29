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Bakan Soylu'dan rüşvet iddialarına ilişkin açıklama

Bakan Soylu, Ankara'daki rüşvet tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
 29 Aralık 2019 22:44
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Bakan Soylu'dan rüşvet iddialarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN TÜRK'te Hafta Sonu Özel programına konuk oldu.

Bakan Soylu, Ankara'daki rüşvet tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklaması;

(Ankara'daki rüşvet tartışması) Rüşvet tartışmasına ilgisiz kalamazdık. Yılbaşından bugüne kadar 150 belediyede özel teftiş yaptırıyorum. Bunun yüzde 40'ı AK Partili belediyesidir. Bu ne demek bütün alanlarda, personelinden gelirine kadar, ihalesinden yapımına kadar bütün alanlarda teftiş yaptırıyorum. Burada 25 milyonluk rüşvet gibi birçok iddia var. Orada deniyor ki; Bir okul karşılığı bu yapılıyor. Şimdi bizim müfettişlerimiz Ankara Valisi'ne gidecekler. "Sizin zamanınızda böyle bir okul istendi mi?" diye soracaklar. Devlet burada töhmet altında kalıyor. Devlet bu konuda bir okul yapma talebi olmuş mudur? Yeni bir talep meydana gelmiş midir? Bir okul 25 milyona yapılabilir mi?

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Memurlar.Net
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