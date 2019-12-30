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CTE, görevde yükselmede, çok kişinin hakkını yiyince, sınav notlarını gizledi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü (CTE), görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Ancak çok sayıda adayın hakkı yenince, sonuçlarda, yazılı ve sözlü sınav puanları gizlendi.
 30 Aralık 2019 11:05
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CTE, görevde yükselmede, çok kişinin hakkını yiyince, sınav notlarını gizledi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü (CTE), taşra teşkilatında münhal bulunan 75 Ceza İnfaz Kurumu Kurum 2. Müdürü, 75 Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı, 75 İdare Memuru, 75 Şef, 25 Sayman, 250 İnfaz ve Koruma Başmemuru, 15 Memur ve 25 Öğretmen kadrosu için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı.

Kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yapılacağı belirtilen sınavın yazılısı 23/03/2019 tarihinde, sözlü sınavları ise 16 Eylül ila 28 Ekim 2019 tarihleri arasında yapıldı.

Genel Müdürlük, sonuçları, 26 Aralık 2019 tarihinde, yani geçen hafta açıkladı.

Memurlar.net'e ulaşan ziyaretçilerin verdiği bilgilere göre bazı alanlarda yazılı sınav birincileri dahi elenmiştir. Bazı alanlarda ise ilk beşte yer alanların tümü birden sözlü sınavda verilen notlarla elenmiştir.

Hangi adayın sözlü sınavda başarılı olup olmadığının belirlenmesinin yollarından birisi sesli ve görüntülü kayıt yöntemidir. Bu kayıtlar olmadığı sürece bir adayın dava açarak kendini savunması da mümkün olmamaktadır. Kişilerin dava yoluna başvurması dahi bu şekilde engellenmektedir.

Zaten CTE Genel Müdürlüğü de, branşlar bazında sonuçları açıklarken, "Asil" veya "Başarısız" şeklinde bir sonuç açıklamış, adayların yazılı ve sözlü sınav notlarını gizlemiştir.

Yaşanan bu türden tüm torpilli işlemlerin son bulabilmesi için, görevde yükselme işlemlerindeki sözlü sınavın kaldırılması, sözlü sınavın çok gerekli olduğu unvanlarda ise sesli ve görüntülü kayıt yapılması gerekmektedir.

Genel bir düzenleme yapılmadığı sürece de, Bakanların ve bürokratların kendilerine yakışacak ve örneklik oluşturacak türden uygulamalar yapması gerekmektedir. Torpil bir hastalık olup, bünyeyi çürüten bu hastalıktan bir an önce kurtulmak herkesin öncelikli görevi olmalıdır.
Memurlar.Net - Özel

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