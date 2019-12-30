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30 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

30 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları.
 30 Aralık 2019 00:03
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30 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve beraberindeki heyet ile görüşecek, konuk Cumhurbaşkanı onuruna öğle yemeği verecek; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Moldova Cumhurbaşkanı onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(TBMM12.15/12.30Ankara/19.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek TBMM Genel Kurulu'na sunulacak Libya tezkeresi konusunda bilgilendirmede bulunacak.

(Ankara/12.00/14.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'ne, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon Resmi Karşılama Töreni'ne, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'na ve anlaşma imza törenine katılacak.

(Ankara/13.30/16.00/17.15/18.15)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi ile 2018 yılı sektörel su ve atık su istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

4- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kaplan Denizli'de, Turan Sevi Aydın'da öğle vakti son yolculuğuna uğurlanacak.

(Denizli/Aydın/13.20)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)
Anadolu Ajansı
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