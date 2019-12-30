Kamu alacaklarındaki, gecikme zammı oranı düşürüldü
|30 Aralık 2019 01:01
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Amme alacaklarında uygulanan gecikme zammı oranı 02/10/2019 tarihinden itibaren %2 olarak uygulanıyordu.
30/12/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle bu oran %1,6'ya indirilmiştir.
İŞTE KARARNAME
TECİL FAİZİ ORANI YILLIK %15'E İNDİRİLDİ
30 Aralık 2019 - Sayı : 30994
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ
(SERİ: C SIRA NO: 5)
Tecil faizi
MADDE 1 - 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %15 olarak belirlenmiştir.
Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.
Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.
Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.
Yürürlük
MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
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