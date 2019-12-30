Masterchef birincisi belli oldu. Acun, ödülü değiştirdi
|30 Aralık 2019 01:36
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Masterchef Türkiye'de nefes kesen bir final yaşandı. 4 ay süren yarışmanın finalinde Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy şampiyonluk için kapıştı. Masterchef Türkiye 2019 şampiyonu için Acun Ilıcalı ödülü de büyüttü. Bu kez para değil ödül olarak araba verdi. İki etaplı finalin son bölümü canlı olarak yayınlandı.
Masterchef jürisinin oyları : Masterchef Türkiye finaline kalan Cemre
Uyanık ile Alican Sabunsoy şeflere önce dünya menüsü ardından Türk yemeklerinden
oluşan bir menü hazırladılar.
Mehmet Şef uluslararası mutfak için Cemre ve Alican'a 7'şer puan,
Danilo şef Cemre'ye 7, Alican'a 8 puan,
Somer Şef ise Cemre ve Alican'a 7'şer puan verdi.
Türk yemekleri menüsü için yapılan oylamada
Mehmet şef Cemre'ye 8 puan, Alican'a 7 puan,
Danilo şef Cemre ve Alican'a 7'şer puan,
Somer şef ise Cemre'ye 7, Alican'a 6 puan verdi.
Final etabında son oyun canlı yayınla ekranlara geldi. Cemre 43 puanla, Alican
ise 42 puanla son etaba çıktı. Her iki yarışmacı da kendi seçtikleri yemekleri
yaptılar. Masterchef Türkiye 2019'un birincisi Cemre Uyanık oldu. Cemre'yi 72
puanla şampiyon yapan oylama sonuçları şöyle:
Mehmet Şef'in puanı : Cemre 8, Alican 7
Danilo şefin puanı : Cemre 9 Alican 8
Somer Şef'in puanı : Alican 7 Cemre 8
Alican 64 puanla Masterchef Türkiye'nin ikincisi oldu.
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