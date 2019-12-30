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İçişleri Bakanı Soylu'dan, polis ve bekçi alımına dair açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis alımında yaş değişikliğinin olmayacağını, bekçi alımının bir hafta içinde açıklanacağını, kadın bekçi alınmayacağını, bundan sonraki polis özel harekat alımlarının içeriden yapılacağını ifade etti.
 30 Aralık 2019 01:47
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İçişleri Bakanı Soylu'dan, polis ve bekçi alımına dair açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Soylu, konuşmasının sonunda vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Polis alım yaşında değişiklik olmayacağını dile getiren Soylu, çarşı ve mahalle bekçilerinin alım sonuçlarının da bir hafta içinde açıklanacağını söyledi.

Kadın bekçi alınmayacağı bilgisini veren Soylu, bundan sonraki polis özel harekat alımlarının içeriden yapılacağını ifade etti.

Soylu, konuşmasının sonunda ise trafikteki düzenlemelerle yakalanan başarılara ve olumlu gelişmelere dikkati çekti.

Türkiye'de her bir kadın cinayetinin medyada yer aldığına dikkati çeken Soylu, "2017'de 353 kadın cinayeti oldu. Geçen sene 279'a düştü fakat bu yıl 332'ye çıktı." dedi. Soylu, bu konuda tüm kaymakam ve emniyet müdürlerine, yaklaşık 28 bin ilgili polis memuru ve jandarma görevlilerine eğitim verdiklerini belirterek, "Yaklaşık 250 bin polisimizi ve jandarmamızı önümüzdeki yıl eğiteceğiz. Aynı zamanda genelgemizi hazırladık. Pazartesi veya salı günü Bakanlığımızla ilgili neler yapmamız gerektiğini ortaya koyacağız." diye konuştu.

Soylu, bu sene emniyete psikolog ve sosyolog alımlarına çıkacaklarını anlatarak, "Bizde de polis teşkilatında yılda ortalama 40-50 intihar olayları oluyor. Biz bunları da takip etmekle sorumluyuz. Bu konuda da yoğun bir çalışma ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net - Özel

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