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Somali'li kardeşlerimizi yalnız bırakmadık

90 kişinin öldüğü bombalı terör saldırısının ardından Somali'nin yardımına koşan tek ülke Türkiye oldu. TSK'nın "Uçan Kale"si sağlık malzemesi taşıdı. Ülkede tedavi edilemeyecek 16 yaralı, saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk ile birlikte Türkiye'ye getirildi. Türk asker ve sağlık görevlilerinin alandaki koşuşturması kameralara da yansıdı.
 30 Aralık 2019 06:10
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Somali'li kardeşlerimizi yalnız bırakmadık

Terörün vurduğu Somali'nin yardımına kardeş ülke Türkiye koştu. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferler olan Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı yaraları sarıyor. Hava Kuvvetlerine bağlı askeri nakliye uçağı Somali'ye yardım malzemesi taşırken, Sağlık Bakanlığı'nın 20 kişilik ekibi ise yaralıları tedavi etti.

UMKE EKİPLERİ YARALARI SARDI

Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekip oluşturuldu.

NAKLİYE UÇAĞI MOGADİŞU'DA

Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan önceki gece saat 23.00'te kalkan Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, dün saat 07.00'de Mogadişu'ya indi. Saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile yaralılardan 16'sı tedavi için Türkiye'ye getirildi.

PERSONEL SABAHA KADAR ÇALIŞTI

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz, havalimanında terör saldırısına ilişkin bilgi verdi. Yılmaz, "Sabaha kadar Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personelimiz çalıştı, birçok yaralıyı tedavi etti, ancak bazı yaralıların ülkemize götürülmesi gerekiyor. Devletimiz her zaman Somali'nin yanındadır" dedi.

YARDIMA İLK KOŞAN ÜLKE TÜRKİYE

Yılmaz, "Yaklaşık 50 yaralı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma hastanemizde. Yaralıların büyük kısmı burada tedavi edilecek" şeklinde konuştu. Yılmaz, 2017 yılında yine çok şiddetli bir patlama gerçekleştiğini ve o saldırının ardından da Somali'ye yardım elini uzatan ülkenin Türkiye olduğunu anımsattı.
Yeni Şafak
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