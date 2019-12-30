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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
 30 Aralık 2019 07:21
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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
Anadolu Ajansı
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