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Kart pazarında Avrupa lideriyiz

Avrupa kart pazarında liderliğimizi sürdürdüğümüzü belirten BKM Genel Müdürü Soner Canko, Türkiye'de kasım sonu itibarıyla toplam kart adedinin 234 milyona ulaştığını söyledi. Sektördeki büyümeye dikkat çeken Canko, "Kartlı ödemeler, 2019'da yüzde 20'lik büyüme ile 1 trilyon TL'ye ulaşacak" dedi
 30 Aralık 2019 08:00
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Kart pazarında Avrupa lideriyiz

Türkiye, Avrupa kart pazarında liderliğini sürdürüyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, Türkiye'de kasım sonu itibarıyla toplam kart adedinin 234 milyona ulaştığını belirterek, Türkiye'nin Avrupa'da kredi kartı pazarında İngiltere'nin, banka kartı pazarında Almanya'nın önünde birinci sırada yer aldığını söyledi.

TOPLAM ADEDİ 234 MİLYON

2019'un, kartlı ödemelerin pozitif büyüme sergilediği bir yıl olduğunu ifade eden Canko, kredi kartıyla yapılan ödemelerin 2019 sonunda yüzde 17'lik artışla yıllık 841 milyar TL'ye ulaşacağının öngörüldüğünü bildirdi. Aynı dönemde banka kartıyla yapılan ödemelerin ise yıllık yüzde 36 artışla 134 milyar TL'ye yükseleceği tahminini aktaran Canko, "Böylece 2018 yılında yüzde 21 büyümüş olan toplam kartlı ödemeler, 2019'da yüzde 20'lik artışla yıllık yaklaşık 1 trilyon TL seviyesine ulaşmış olacak" dedi. Canko, Türkiye'nin kart adedinde Avrupa'nın bir numaralı kart pazarı olma unvanını sürdürdüğünü belirterek, "Kasım sonu itibarıyla kredi kartı adedi 69,5 milyon, banka kartı adedi ise 164,4 milyon seviyesinde olurken, toplam kart adedi 234 milyona ulaştı" bilgisini verdi. Canko, Türkiye'nin, kart kabul noktasında ise 2,5 milyon adet terminalle Avrupa'da 3'üncü sırada yer aldığını, yaklaşık 53 bin ATM ile Avrupa ATM pazarının yüzde 11'ini oluşturduğunu kaydetti.

İNTERNETTEN KULLANIM SEVİLDİ

Yılın 11 ayında internetten yıllık 185 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapıldığını belirten Canko, 2019 sonunda bu tutarın 190 milyar TL'ye ulaşacağı öngörüldüğünü söyledi. Canko, 2018'de yıllık yüzde 40 büyüyen internetten kartlı ödemelerin, 2019'da yüzde 37 büyüyeceğinin öngörüldüğünü, internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payının da yüzde 18 olacağını söyledi. Her 5 TL kartlı ödemenin 1 TL'sinin artık internetten gerçekleştiğine işaret eden Canko, "2 kredi kartından birinin internetten ödemelerde kullanıldığı görülüyor " dedi.

Yabancı kartla harcama %83 arttı

Canko, yılın 11 ayında yabancı kartlarla Türkiye'de yaklaşık 75 milyar TL alışveriş yapıldığını söyledi. Bunun, yabancı kartlarla Türkiye'de yapılan alışveriş büyüklüğünün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 arttığı anlamına geldiğini ifade eden Canko, "Yıl sonunda ise yabancı kartlarla ülkemizde yapılan ödemelerin 81 milyar TL seviyesine ulaşacağı öngörülüyor" dedi.

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