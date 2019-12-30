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'Menfaat peşinde olanlar AK Parti'den temizlensin'

Eski il başkanları, AK Parti'nin 'Partide menfaati olanlarla değil', gerçek anlamda partiye gönül vermiş olanlarla yola devam etmesini istedi.
 30 Aralık 2019 06:51
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'Menfaat peşinde olanlar AK Parti'den temizlensin'


AK Parti'nin 2020 yılı içinde yapılacak il ve ilçe kongreleri öncesinde, parti yönetimi, bugüne kadar görev yapmış eski il başkanları ile ikinci defa bir araya geldi. İlk toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Ekim ayı sonunda gerçekleştirilmişti. Eski il başkanları buluşmada, adalete olan güven ve ekonomi konusunda yaşanan gelişmelere dikkat çekti.
Geçen hafta içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve milletvekillerinin katılımı ile yapılan toplantılar 10'arlı gruplar halinde ve 'çalıştay' formatında gerçekleştirildi. AK Parti genel merkezinde, bu toplantılar için 50'den fazla masa oluşturuldu. On civarında eski il başkanı ile birlikte parti yönetiminden veya milletvekillerinden belirlenen isimler bu toplantılarda bir araya geldi. Parti yönetimi, hem kongre sürecine ilişkin, hem de parti politikalarına ilişkin eski il başkanlarının görüşlerini aldı.


ADALET VE EKONOMİ

Edinilen bilgilere göre, yapılan toplantılarda ortaya iki ortak görüş çıktı. Eski il başkanları, vatandaşın sahada en çok adalete olan güven ve ekonomik sıkıntıları gündeme getirdiğini belirterek, bu iki başlıkta adım atılması gerektiğini istedi.
Eski il başkanlarının büyük çoğunluğu, parti yönetiminden AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev alan isimlerin tecrübesinden yararlanılmasını, partinin hafızası sayılabilecek isimlerin dışlanmaması ve partideki süreçlere dahil edilmelerini istedi. Ayrıca kongre sürecinde partiye gerçek anlamda gönül vermiş, samimi olanlarla yola devam edilmesi talep edilirken "Şu anda, partide menfaati olan, çıkarları için partiye gelip çöreklenenler var. Parti bunlardan zarar görüyor" görüşü dile getirildi.
Bu arada, AK Parti yönetimi ile eski il başkanlarının koordinasyonunu sağlayacak bir sistem de kuruldu. AK Parti eski Milletvekili Azmi Ekinci bu sistemin başına getirildi. Toplantıda eski il başkanlarından gelen görüş ve önerileri tek tek not alan Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ise, kongre sürecinde ortaya çıkan önerilerden yararlanacaklarını söyledi.

"ERDOĞAN'A SET OLMALIYIZ"

Eski il başkanları ile yapılan toplantıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da belediyelere kayyum atanması konusundaki değerlendirmelere "Bu başkanlar suça bulaşmıştı. Elimizde belgeler ve veriler var. Devletin parasını terör örgütüne aktarıyorlardı. Buna göz mü yumacağız? Benim söylememi sert bulabilirsiniz ama her şeyi cumhurbaşkanına bırakamayız. Onun önünde set olmamız lazım. Her şeyi onun konuşmasını beklememeliyiz" karşılığını verdi.

"KOLAY OY ALMA DEVRİ BİTTİ"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, yeni sistemle birlikte 'Artık kolay oy alma, Cumhurbaşkanının sırtından geçinme devrinin bittiğine' dikkat çekti. Kurtulmuş, yeni kurulan partilerle ilgili olarak da "Kimin ne yapacağı önemli değil; bizim ne yapacağımız, nasıl adım atacağımız önemli" değerlendirmesini yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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