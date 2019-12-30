Konutta 52 bin TL'lik avantajda son iki gün
|30 Aralık 2019 08:30
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Yükselen faizler sebebiyle zor günler geçiren gayrimenkul sektöründe yeni yılla birlikte hareketliliğin artması bekleniyor. Dar gelirliye her yıl 100 bin konut projesinin başlatılması, kentsel dönüşüm kapsamında yılda 300 bin konutun yenilenme hedefi başta olmak üzere Merkez Bankası öncülüğünde yapılan indirimlerle kamu bankalarının aylık faiz oranını yeni yılda yüzde 0,79'a kadar çekmesiyle tüketicinin konut alımının hızlanması bekleniyor. Sektörün hareketlenmesi için 150 metrekare ve üzerindeki konutlar için getirilen 10 puanlık KDV avantajı ile tapu harcında alıcı ve satıcıdan alınan miktarda yapılan bir puanlık indirimin süresi 31 Aralık'ta doluyor. Sektör temsilcileri KDV ve tapu harcındaki indirimin devam etmesini istiyor.
TAKSİT 540 TL AZALIYOR
Yeni yılda KDV ve tapu harcındaki indirim sürerse, konut sahibi olmak isteyen bir tüketicinin konut için harcayacağı para daha da düşecek. 500 bin TL fiyatlı bir konutta 52 bin 500 TL KDV ve harç avantajı sağlayan biri, aylık faizlerin 0,79'a gerilemesiyle 120 ay vadeli 400 bin TL kredi kullanırsa yüzde 0,99 kredi faizine göre masraflar hariç 64 bin 752 TL daha az ödeyecek. Böylece 500 bin TL'lik bir konutta sağlanacak avantaj 117 bin 252 liraya ulaşacak. 400 bin TL kredinin aylık geri ödemesi de 0,99'da 5 bin 711 TL'yken 0,79'da 5 bin 171 TL oluyor. Taksit miktarı 540 TL gerilemiş oluyor.
KDV %8 HARÇ %3
Sene sonuna kadar net alanı 150 metrekare ve üzerinde olan konutlarda yüzde 18 olan KDV yüzde 8, alıcı ve satıcının yarı yarıya ödediği ve toplamda yüzde 4 olan tapu harcı yüzde 3 olarak uygulanacak.
400 bin TL'nin geri ödemesi
Faiz oranı: %0,99 %0,79
Taksit sayısı: 120 ay 120 ay
Taksit tutarı: 5.711 TL 5.171 TL
Geri ödeme: 685.335 TL 620.583 TL
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