'Kanaat önderleri ile iletişim halinde olun'
|30 Aralık 2019 08:15
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7. Olağan Büyük Kongresi'ne 'İnandığın Yolda Yürü' sloganıyla hazırlanan AK Parti, teşkilatların sahada kullanacağı iletişim stratejilerini belirledi. Erdoğan'ın önsözünü kaleme aldığı kongre kılavuzunda şu uyarılarda bulunuldu:
* Takım ruhu ile hareket edin.
* Kongrelerde kullanılacak dokümanların birbiriyle uyumlu olmasına dikkat edin.
* İletişim cihazlarını kongrelerde hazır halde bulundurun.
* Kongrelerde AK Parti'nin belirlemiş olduğu müzikleri kullanın.
* Verilecek mesajların tek bir ağızdan çıkmasına dikkat edin.
* Gürültü kirliliği oluşturmamaya özen gösterin.
* Bölgedeki insanların beklentilerini daha iyi anlamak için kanaat önderleri ile iletişim halinde olun.
* Sosyal ve dijital medyada polemiğe girmeyin, soruları cevapsız bırakmayın.
* Kongreyi belirlenen saatte başlatın, gecikme yaşanmasın.
* Yeni başkan ve eski başkanlar birlikte sahneye çıksın.
* Promosyonları yasal çerçeveler içerisinde kullanın.
Damla Peker
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