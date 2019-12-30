Sinan Aygün CHP'den istifa etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarındaki rüşvet tartışmasının ardından Sinan Aygün CHP'den istifa etti. Aygün hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı.
|30 Aralık 2019 09:33
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Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, CHP üyeliğinden istifa etti.
Edinilen bilgiye göre, Aygün istifa dilekçesini parti genel merkezine teslim etti.
CHP Ankara İl Başkanlığınca 22 Aralık'ta Aygün hakkında "inşaatlarıyla ilgili mahkeme kararlarını kendi mecrasından çıkararak kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve CHP'nin tartışılmasına neden olduğu" gerekçesiyle "kesin çıkarma" istemiyle disiplin soruşturması açılmıştı.
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