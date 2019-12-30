Bedava poşete ceza geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevrenin korunması amacıyla hazırladığı tebliğle yeni yılda çevreyi kirletenlere yönelik cezaları artırdı
|30 Aralık 2019 08:33
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevrenin korunması amacıyla hazırladığı tebliğle yeni yılda çevreyi kirletenlere yönelik cezaları artırdı
u kapsamda, 2020'de umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 287 liralık ceza, 351 liraya, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen cezalar ise 1546 liradan 1895 liraya yükselecek.
Ayrıca, naylon poşetlerden ücret almayan satış noktalarının her bir metrekaresi için uygulanan 12 lira 37 kuruşluk ceza miktarı, gelecek yıl 15 lira 16 kuruş olacak.
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