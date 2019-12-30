FETÖ'nün mali gücü 10 milyar Dolar

Hürriyet gazetesi muhabirlerine konuşan TMSF Başkanı Muhinddin Güldal FETÖ'ye ait 829 şirket bulunduğu bunların toplam değerinin yaklaşık 10 milyar dolar olduğunu belirlediklerini söyledi.

Ayrıca tedarikçi firmaların örgüte yüzde 10 para kesintisi sağladıklarını tespit ettiklerini belirtti. Buna rağmen, FETÖ'ye ait şirketlerinin imajını yükselterek yüzde 38 büyümeyi yakaladıklarını sözlerine ekledi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye döneceğini açıklayan Cem Uzan şu anitibariyle TMSF'ye 40 milyar lira borcu olduğu ve hakkında kesinleşmiş 47 yıl hapsi olduğu bildirildi.

Ayırıca, Adnan Oktar'ın aktarılan 75 şirkettten 5-6 sının aktif olduğu, geriye kalanlarının paravan şirketler olduğu ve içi boş olduğu belirlendi.

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