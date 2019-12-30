Emniyet'ten Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 70 gözaltı
|30 Aralık 2019 09:19
|Yazdır
Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 05.00'te operasyon başlatıldı.
400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın il sorumlusu M.D'nin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.
Ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında örgüt adına istihbarat toplayan ve idari kısmında posta görevlisi olarak faaliyette bulunduğu ileri sürülen 4'ü Suriye 2'si Irak vatandaşı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.
Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bursa'daki DEAŞ operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
30 Aralık 2019 10:50
|Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor
30 Aralık 2019 09:23
|Sınıra 159 kartal gözü
30 Aralık 2019 08:25
|Örgütün ikna odası bodrum katta
30 Aralık 2019 07:10
|Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
29 Aralık 2019 11:55
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 117'nci gününde
28 Aralık 2019 13:54
|Somali'deki saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
28 Aralık 2019 11:58
|İnkarcı üsteğmen 'MİT tırlarının ihbarcısı' ile görüşmüş
28 Aralık 2019 11:30
|Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
28 Aralık 2019 11:12
|Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şahsa işlem yapıldı
28 Aralık 2019 09:53