Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor
MSB: Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist Kızıltepe'deki hudut karakolumuza teslim oldu.
|30 Aralık 2019 09:23
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