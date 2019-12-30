Genç mühendisin ölümüne sıkı takip
|30 Aralık 2019 09:37
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ODTÜ Matematik Bölümü'nü derece ile bitirdikten sonra Almanya'daki Nürnberg Üniversitesi'ne master yapan bilgisayar mühendisi Mert Çokluk'un ölümüne ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Sabah'tan Evrin Güvendik'in haberine göre; Çavuşoğlu, Çokluk'un 5 Ekim'de saat 07.10'da Erlangen tren garında rayların bulunduğu alana girerek yaklaşan bir yük treninin önüne atladığı, görgü tanığı iki makinistin ifadeleri ile Çokluk'un mektubunun olayın bir intihar vakası olduğu tespitini teyit ettiğinin belirtildiğini kaydetti. Çavuşoğlu, Çokluk'un dizüstü bilgisayarı ile cep telefonunun Bursa Tereke Mahkemesi'ne gönderildiğini belirtirken "Merhumun vefatı ile üzerinde çalıştığı iddia edilen yazılım arasında bir bağ bulunup bulunmadığı konusu adli makamlarımızca değerlendirilecektir. Çokluk'un ölümüyle ilgili bilgi ve belgelerin tarafımıza iletilmesi ve olayın bir an evvel aydınlanması için bakanlığımız Nürnberg başkonsolosluğumuz ve Berlin büyükelçiliğimiz aracılığıyla gerekli takibi yapmaktadır" dedi.
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