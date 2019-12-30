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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 30 Aralık 2019 09:38
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,9480 5,9490
Avro 6,6600 6,6610
Sterlin 7,7760 7,8150
ANKARA
ABD Doları 5,9200 5,9800
Avro 6,6200 6,6900
Sterlin 7,7150 7,8650
Anadolu Ajansı
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