Ağına 200 kiloluk 3,5 metre boyunda köpek balığı takıldı
|30 Aralık 2019 09:37
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Balıkesir'in Bandırma açıklarında balıkçıların ağlarına tilki cinsi köpek balığı takıldı. Ağları yırtan ve güçlükle yakalanan köpek balığı, Nilüfer Beşevler Mahallesi'ndeki Kocamanlar Balıkçılığa getirildi. Filmlerde herkesin tüylerini ürperten köpek balığını Bursa sokaklarında gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. 3,5 metre uzunluğunda ve 200 kilogram olan köpek balığını yakından gören vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Forklift aracıyla havaya kaldırılan köpek balığını görenler dönüp bir daha baktı. İşletme sahibi Ahmet Kocaman, "Bandırma açıklarında avlanırken, ağlarımıza takıldı. Biz de getirip burada sergilemek istedik. Vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Ancak biz bunu Uludağ Üniversitesi Su Ürünleri bölümüne bağışlayacağız. Yurt dışında kanser hastalığına iyi geldiği bilindiği için araştırma amaçlı göndereceğiz" dedi.
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