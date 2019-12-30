Kadın savcı 'Eskorta kaptırılan para dolandırıcılık sayılmaz' dedi
|30 Aralık 2019 09:47
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Balıkesir'de ikamet eden 25 yaşındaki üniversite öğrencisi M.D., 26 Mart'ta internet üzerinden eskort sitelerine girdi. M.D. bir sitedeki telefon numarasını aradı. İrtibata geçtiği kadın kendisinden cinsel birliktelik için para istedi ve bir banka hesabı verdi. M.D. istenen parayı hesaba yatırdı ancak karşıdan paranın yatmadığı söylendi. Kadın peş peşe birkaç kez daha para istedi. Bu şekilde parça parça toplam 59 bin 800 lirayı gönderdi. Üstelik bu kişi ya da kişilerle bir kez olsun buluşamadı. Dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Söz konusu olay, Bakırköy'de gerçekleştiği için, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı eskort sitesiyle ilgili isimleri geçen 2'si kadın toplam 7 kişi hakkında soruşturma açtı.
HİLELİ DAVRANIŞ DEĞİL
Savcı Duygu Karagöl Halhalli, soruşturmaya 28 Kasım'da takipsizlik verdi. Savcı Halhalli, takipsizlik gerekçesini de Yargıtay 15. Ceza Dairesi'nin 2014'te aldığı bir karara dayandırdı. Savcı kararda şunu yazdı: "Yargıtay kararında belirtildiği gibi para karşılığı 'bir kadınla tanışma ve onunla birlikte olma' taahhüdünün ahlaka ve hukuka aykırı bir talep içerdiği, ahlaka ve hukuka aykırı isteğin karşılanmasının dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli davranış olarak kabul edilemeyeceği ve bu nedenle suçun yasal unsurunun oluşmadığı kanaatine varıldı." Davanın bir alacak- verecek davası olduğuna işaret eden kadın savcı, "Ahlaka ve hukuka aykırı isteğinin karşılanmasının dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli davranış olarak kabul edilemez" görüşünü bildirdi.
Osman Asiltürk
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