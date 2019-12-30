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Otizmli öğrenci, bütün kütüphaneyi hafızasına kazıdı

Aritmetik zekasıyla dikkat çeken otizmli Burak, görevlendirildiği kütüphaneyi hafızasına kazıdı. Hangi rafta hangi kitabın olduğunu bilen genç, okulun gözbebeği
 30 Aralık 2019 09:53
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Otizmli öğrenci, bütün kütüphaneyi hafızasına kazıdı

İstanbul'da yaşayan Bulut Ailesi'nin 21 yıl önce dünyaya gelen oğulları Burak'a küçük yaşta otizm tanısı konuldu. Burak'ın ailesi o günden itibaren çocuklarının iyi bir eğitim alarak topluma karışması ve ayaklarının üzerinde durabilmesi için çabaladı. O dönem agresif olan ve günlük yaşamda neden sonuç ilişkisi kurmakta zorlanan minik Burak, Beyoğlu Mehmet Oyal Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitime başladıktan sonra bir mucize gerçekleşti. Öğretmenleri eğitim sürecinde rakamlara ve tarihlere karşı çok ilgili olan Burak'ın aritmetik bir zekaya sahip olduğunu keşfetti.

Öğretmenlerinin, Burak Bulut'un rakamlara ve tarihlere olan ilgisini fark etmesi, mucizeyi ortaya çıkardı.

TARİH VER, GÜNÜNÜ SÖYLESİN

Rainman filmindeki otizmli Raymond karakteri gibi gün, ay ve yıl olarak herhangi bir tarihi söylediğinizde hangi güne denk geldiğini bile hemen söyleyebilen Burak'a ileri matematik zekası nedeniyle yeni kurulan kütüphanenin sorumluluğu verildi. Burak kısa sürede yüzlerce kitabın tamamının yerini, yazarlarını, yayınevlerini ezberledi. Okuyucuların kütüphaneye geldiğinde Burak'a aradıkları kitapla ilgili birkaç done söylemesi yetiyor. Burak, aranan kitabın hangi rafta olduğunu anında bulabiliyor.

HER GÜNÜN ÖNEMİNİ ARAŞTIRIYOR

Burak, derslerinin dışında kalan zamanlarda bilgisayarda araştırma yapmaktan hoşlanıyor. O günün önemi, anlamı ve gündemi ne ise o konuyu derinlemesine inceliyor. 3 Aralık Engelliler Günü'nün farkında olan Burak, o gün okula gelmiyor ve 'Ben engelli değilim' diyerek engelleri kabul etmiyor.

Görüşme talebimizi ilettiğimizde AKŞAM Gazetesi'nin kuruluş tarihini de araştıran Burak, muhabirimiz Hilal Yıldırım'ı "Akşam'ın 101. yılı kutlu olsun" diyerek karşıladı.

İÇİNDEKİ DEHAYI ORTAYA ÇIKARDI

Burak'ın aldığı eğitimle içindeki dehayı ortaya çıkardığını belirten okul müdürü Fatma Yalçın, "İlk geldiği zamanlar istemediği müzik açıldığında bağırır, 'Açmayacaksınız' diyerek sert tepkiler verirdi. Şimdi 'Öğretmenim açmanızı istemiyorum' diyerek rahatsızlığını sakinlikle dile getiriyor" dedi.

GÖZ UCUYLA BAKAR BİR DAHA UNUTMAZ

Burak'ın bireysel eğitiminden sorumlu öğretmen Melek Yalçın, şöyle konuştu: "Burak okulumuzun eli ayağı her şeyi oldu. Öğretmenler dosyaları Burak'a teslim ederler. Fotokopileri çeker, istediğimiz raporu yazabilir, sabah defterleri alarak imzalarını alıp öğretmenlere dağıtır. Bir önceki grup öğretmeninin kitaplarını o düzenlerdi. Göz ucuyla şöyle konulara bir bakıyor. Bir kitabın içeriğinden bahsettiğinizde hemen bulup getiriyor.

Hilal YILDIRIM

Akşam
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