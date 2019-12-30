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İzmir'deki cinayetleri gören tanık: Şahıs soğuk kanlı ve sakin biriydi

"Alışveriş yaptı ama dışarı çıkmadı. 'Dışarıda düşmanlarım var. Buradan çıkmama yardım et' dedi. 'Ben de kaçacak yer yok tek çıkış var. Neden kaçıyorsun?' dedim. 'Düşmanlarım var beni öldürecek' dedi. O anda içeriye polisler girdi"
 30 Aralık 2019 10:21
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İzmir'deki cinayetleri gören tanık: Şahıs soğuk kanlı ve sakin biriydi

İzmir'de Torbalı İlçesi Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı ardından olay yeri civarında karşılaştığı ve tehditle evine girdiği bir doktorun eşini öldürülen zanlının polisle çatıştığı markette çalışan görgü tanıklarından Ömer Yıldız, şüphelinin oldukça soğuk kanlı göründüğünü söyledi.

Zanlının cinayetleri işledikten sonra girdiği markette çalışan Ömer Yıldız (18), AA muhabirine yaptığı açıklamada, şüphelinin saat 00.20 sıralarında çalıştığı markete geldiğini, alışveriş yapıp ayrıldığını belirtti.

Şüphelinin yaklaşık 15 dakika sonra yeniden markete geldiğini ve gezindiğini aktaran Yıldız, "Alışveriş yaptı ama dışarı çıkmadı. Bana 'Dışarıda düşmanlarım var. Buradan çıkmama yardım et' dedi. 'Ben de kaçacak yer yok tek çıkış var. Neden kaçıyorsun?' dedim. 'Düşmanlarım var beni öldürecek' dedi. O anda içeriye polisler girdi. 'Dur' ihtarında bulundular ama şahıs durmadı. Hemen silahına sarıldı. Polise silahını yönetti. Polis de silahını çıkardı. O an ben de orada, köşede eğilmiş bekliyordum. Polis bana 'çık dışarı' dedi. Ben de dışarı çıktım." dedi.

Yıldız, otele doğru gittikten 5 dakika sonra 3-4 el silah sesi duyduğunu, çalıştığı markete tekrar geldiğinde cam kırıkları ve boş silah mermileri gördüğünü anlattı.

Olay yeri ekiplerinin hemen geldiğini dile getiren Yıldız, "Şahsın kuşkulu bir hareketi yoktu. Çok soğukkanlı ve sakin biriydi. Kendini hiçbir şekilde fark ettirmiyordu. Ben o anlarda şoka girdim, korktum, İlk defa hayatımda silah görmüştüm." şeklinde konuştu.

Öte yandan Park ve Gülcemal'in cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralanan polis memuru Yaşar K'nın Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan ameliyatın ardından tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalamak bölgedeki geniş çaplı araştırması devam ediyor.

- Olay

İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park, Ertuğrul Mahallesi Dost Yunus Sitesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla dün gece vurulmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Park'ı Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Park, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bu olaydan kısa süre sonra Torbalı Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Mehmet Park'ın evine yaklaşık 600 metre uzaklıktaki ikametinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

İlk tespitlere göre, şüphelinin, para istediği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek ondan da para istediği, tehditle evine kadar götürdüğü, burada doktorun eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü öğrenilmişti.

Yapılan araştırma sonucu şüphelinin Yazıbaşı Mahallesi'nde bulunan bir otele giriş yaptığını belirleyen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi almış, polisin geldiğini fark eden zanlı birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girmişti.

Zanlıyı bir markette kıstıran polis ve jandarma ekipleri "teslim ol" çağrısında bulunmuş, şüphelinin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada polis memuru Yaşar K. yaralanmıştı.

Zanlının marketin arkasındaki araziye kaçtığını belirleyen ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

Anadolu Ajansı
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