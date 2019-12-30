Doğu'daki 3 ilde 62 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
|30 Aralık 2019 10:25
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Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Çatak ve Muradiye ilçelerinde 18 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.
Karla mücadele ekiplerinin, kapalı yolların açılması için çalışmalarını yürüttüğü bildirilen açıklamada, söz konusu yerlere ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi.
Hakkari'de merkeze bağlı 2 köy ve 6 mezra ile Yüksekova ilçesine bağlı 1 köy ve 2 mezra yoluna kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bitlis'te de olumsuz hava şartları nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, akşam saatlerinden sonra Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Günün en yüksek hava sıcaklığının Van ve Muş'ta 5, Hakkari'de 4, Bitlis'te 1 derece olacağı öngörülüyor.
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