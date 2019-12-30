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TRT'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü için teklif

Son olarak Çarpışma dizisi ile ekranlara gelen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a TRT'nin mini dizisi için teklif gitti. Kıvanç Tatlıtuğ teklifi kabul ederse, 6 bölümlük mini dizide Atatürk rolünü canlandıracak.
 30 Aralık 2019 10:41
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TRT'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü için teklif

TRT için 6 bölümlük yeni bir mini dizi hazırlanıyor. Yasin Uslu'nun yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin yapımcılığını Vizyon Film üstlendi.

Funda Çetin'in senaryosunu kaleme aldığı dizi "Ya İstiklal Ya Ölüm" adıyla yayına çıkacak.

Mart ayında ekrana gelmesi planlanan dizide Atatürk rolünü canlandırması için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif gittiği öğrenildi.

Son olarak Çarpışma dizisinde oynayan Tatlıtuğ'un bu teklif için kararı ise henüz bilinmiyor.
Memurlar.Net
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