Bursa'daki DEAŞ operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
Bursa'da son bir haftada terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı
|30 Aralık 2019 10:50
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Bursa'da son bir haftada terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik 23 Aralık'tan itibaren çalışma yürüttü.
Ekiplerin bir hafta boyunca düzenlediği operasyonlarda 13'ü Suriye uyruklu 16 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınanlardan Suriye uyruklu bir kişinin sınır dışı edildiği, 15 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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