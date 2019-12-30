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Türkiye'nin kuzeyi krediyle, doğusu nakitle konut alıyor

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş: - "Krediyle satış olarak da bilinen ipotekli konut satış oranı Türkiye genelinde yüzde 24,6 olarak gerçekleşti. Türkiye haritasında doğuya doğru gittiğimizde bu oranın kademeli olarak düştüğünü, kuzey illerimizde ise bu oranın zirve yaptığını görüyoruz"- "İpotekli satış oranının en yüksek olduğu iller Artvin ve Ardahan"
 30 Aralık 2019 10:50
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Türkiye'nin kuzeyi krediyle, doğusu nakitle konut alıyor

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, krediyle satış olarak da bilinen ipotekli konut satış oranının Türkiye genelinde yüzde 24,6 olduğunu belirterek, "Türkiye haritasında doğuya doğru gittiğimizde bu oranın kademeli olarak düştüğünü, kuzey illerimizde ise bu oranın zirve yaptığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Coldwell Banker'dan yapılan açıklamaya göre, yılın 11 ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde satılan toplam konut sayısı 1 milyon 146 bini aştı.

11 ayda, ipotekli konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 24,6 olarak gerçekleşirken, bu oran doğu illerinde yüzde 5'lere kadar indi.

Kredi faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle özellikle yılın ilk yarısında ipotekli konut satışında ciddi düşüşler göze çarparken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri bu düşüşten en az etkilenen şehirler olarak öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, Coldwell Banker olarak, TÜİK verileri üzerinden yaptıkları araştırmada Türkiye'de 81 ilin ipotekli konut satış oranlarını ortaya koyduklarını belirtti.

Taş, krediyle satış olarak da bilinen ipotekli konut satış oranının Türkiye genelinde yüzde 24,6 olarak gerçekleştiğini aktararak, "Türkiye haritasında doğuya doğru gittiğimizde bu oranın kademeli olarak düştüğünü, kuzey illerimizde ise bu oranın zirve yaptığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

- Artvin ve Ardahan zirvede

İstatistiklere göre, Türkiye'de ipotekli konut satış oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 38,6'lık oranla Artvin olduğunu vurgulayan Taş, "Bir diğer deyişle, Artvin'de her 100 konutta 38'inin el değiştirmesi için banka kredisi kullanılmış durumda. Artvin'i, yüzde 34,9'luk oranla Ardahan takip ediyor. İlk 10'daki diğer şehirler ise Bilecik, Manisa, Adana, Denizli, Zonguldak, Ankara, Amasya ve Kırklareli olarak sıralanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Bingöl, Muş, Şırnak son 3'te

Gökhan Taş, ipotekli konut satış oranının en düşük olduğu şehirlerin ise doğu illeri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sıralamaya baktığımızda Türkiye'de kredili satış oranının en düşük olduğu ilin Bingöl olduğunu görüyoruz. Bingöl'deki konut satışının sadece yüzde 6'sında banka kredisi kullanılmış durumda. Muş'ta da benzer bir durum söz konusu. Bu ilimizde de oran sadece yüzde 8,2. Onu da sırasıyla Şırnak, Hakkari, Yalova, Bayburt, Şanlıurfa, Kilis, Konya ve Mardin takip ediyor."

Son aylarda bankaların konut kredisi oranlarını aşağı çektiğini, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin de gayrimenkul sektöründe ciddi bir rahatlama yarattığını belirten Taş, yabancıya satıştaki hareketliliğin de etkisiyle konut satışlarının yıl sonunda geçen yıla yakın seviyelerde gerçekleşmesini beklediklerini aktardı.

Anadolu Ajansı
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