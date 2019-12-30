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Şanlıurfa'da 5 polis, 1 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı
 30 Aralık 2019 10:58
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Şanlıurfa'da 5 polis, 1 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Aralık'ta, Şanlıurfa, İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i polis, 1'i öğretmen 6 şüpheli tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı
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