Koca dayağı kör etti
Yapılan iddiaya göre Samsun'da 30 yaşındaki bir kadın geçen hafta telefonunu şarja takmadığı için darp edilen kocası tarafından bir kez daha şiddet gördü. Hastaneye kaldırılan kadının bir gözünü kaybetme ihtimali bulunuyor.
|30 Aralık 2019 10:55
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın eşi tarafından dövülerek ağır yaralandı.
Bafra ilçesinde meydana gelen olayda 3 çocuk annesi Elif K, eşi Mehmet K. tarafından dövüldü. 30 yaşındaki kadın ağır yaralandı.
Elif K. daha sonra kendisini döven eşi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kadının ailesinin şikayeti üzerine Mehmet K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Mehmet K'nın geçen hafta da eşini, telefonunu şarja takmadığı için dövdüğü iddia edildi.
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