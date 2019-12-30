Doğu'da kar esareti: 11 yerleşim yerinin yolu kapandı
Hakkari'de kapanan 11 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
|30 Aralık 2019 11:09
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz
30 Aralık 2019 13:23
|Fakülte arkadaşlarının 'Zafer amca'sı, hocalarının gözdesi
30 Aralık 2019 13:17
|Günlük ortalama 2 saat 46 dakika sosyal medya kullanıyoruz
30 Aralık 2019 13:11
|E-devlet sayesinde, öldü sandığı babasını buldu
30 Aralık 2019 12:56
|Cezalarını aşçılık yaparak çekiyorlar
30 Aralık 2019 12:42
|İstanbul'da fırtına uyarısı
30 Aralık 2019 10:56
|Koca dayağı kör etti
30 Aralık 2019 10:55
|TRT'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü için teklif
30 Aralık 2019 10:41
|Eski Kaleci hastanede dehşet saçtı
30 Aralık 2019 10:36
|Doğu'daki 3 ilde 62 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
30 Aralık 2019 10:25