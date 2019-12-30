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Doğu'da kar esareti: 11 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari'de kapanan 11 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
 30 Aralık 2019 11:09
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Doğu'da kar esareti: 11 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari genelinde kapanan köy ve mezra yolları, il özel idaresi karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açılıyor.

Halen kapalı olan 11 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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