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Borsa çarşamba günü kapalı olacak

-Borsa İstanbul, yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta kapalı olacak
 30 Aralık 2019 11:06
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Borsa çarşamba günü kapalı olacak

Borsa İstanbul'da, 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyecek.

Borsa İstanbul, 1 Ocak 2020'de yılbaşı tatili nedeniyle 1 günlük tatile girecek.

Yılbaşı tatili nedeniyle Pay Piyasasında 30 Aralık 2019'daki işlemlerin takası 2 Ocak 2020'de, 31 Aralık 2019 tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak 2020'de gerçekleştirilecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) çarşamba günü işlem yapılmayacak. 31 Aralık 2019 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki takas işlemleri 3 Ocak 2020'de gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı
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