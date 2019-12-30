Başsavcı'ndan Yavaş ve Aygün hakkında açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP'li Sinan Aygün arasındaki "rüşvet" tartışmasına ilişkin, "Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor" dedi.

Aygün, Yavaş ve CHP'li üç belediye meclis üyesi hakkında, TOGO Kuleleri olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuş ve Mansur Yavaş ve ekibinin, ikiz kuleleri inşaatı için TMMOB lehine çıkan mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşımak karşılığında kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmişti. Aygün, ayrıca istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, CHP üyeliğinden istifa etti. Aygün istifa dilekçesini parti genel merkezine teslim etti.

CHP Ankara İl Başkanlığınca 22 Aralık'ta Aygün hakkında "inşaatlarıyla ilgili mahkeme kararlarını kendi mecrasından çıkararak kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve CHP'nin tartışılmasına neden olduğu" gerekçesiyle "kesin çıkarma" istemiyle disiplin soruşturması açılmıştı.