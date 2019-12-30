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Başsavcı açıkladı... FETÖ'nün operasyonel gücü kalmadı

Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya geldik, dedi.
 30 Aralık 2019 11:23
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Başsavcı açıkladı... FETÖ'nün operasyonel gücü kalmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, bu yıl Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 6 bin 831 iddianame düzenlenip dava açıldığını söyledi.

Kocaman, Ankara Adliyesi'nde gazetecilerle bir araya gelerek, başsavcılığın 2019'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Başsavcılığa 2019'da 228 bin 788 yeni dosya geldiğini, önceki yıldan da 349 bin 929 dosya devrettiğini belirten Kocaman, bunlardan 238 bin 434'üne işlem yapıldığını, 340 bin 283 dosyanın ise gelecek yıla devrettiğini bildirdi.

Kocaman, işlem yapılan dosyalardan 123 bin 450'si hakkında takipsizlik, 25 bin 669'u hakkında yetkisizlik, 620'si hakkında da görevsizlik kararı verildiğini, 24 bin 126 dosyanın başka dosyalarla birleştirildiğini, 2 bin 204 dosyanın başka büroya gönderildiğini, geri kalan dosyalar hakkında ise ilgili mahkemelere dava açıldığını aktardı.

Yüksel Kocaman, çocuk ceza mahkemelerine 2 bin 185, asliye ceza mahkemelerine 46 bin 685, fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerine 310, ağır ceza mahkemelerine bin 838, çocuk ağır ceza mahkemelerine de 491 iddianame gönderildiğine işaret etti.

Kocaman, 2019'da 856 fezleke düzenlediklerini belirtti.

- Suçlara göre dağılımı

Yüksel Kocaman, başsavcılığa gelen 175 göçmen kaçakçılığı dosyasından 50'si, 241 insan ticareti dosyasından da 52'si hakkında iddianame düzenlendiğine değindi.

Bu yıl kasten öldürme suçundan 567 dosya geldiğini belirten Kocaman, bunlardan 233'ü hakkında iddianame düzenlediklerini anlattı. Yüksel Kocaman, 34 bin 504 kasten yaralama dosyasından 11 bin 157'si hakkında da iddianame hazırlandığını kaydetti.

Başsavcılığa gelen 16 bin 194 nitelikli hırsızlık dosyasından 4 bin 845'i hakkında hazırladıkları iddianameleri mahkemeye sunduklarını dile getiren Kocaman, 2 bin 247 yağma dosyasından da 768'ine dava açıldığını bildirdi.

Yüksel Kocaman, 58 bin 581 nitelikli dolandırıcılık dosyasından 34 bin 51'i, 7 bin 163 uyuşturucu dosyasından da 3 bin 5'i hakkında dava açıldığını aktardı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan gelen bin 779 dosyadan 803'üne iddianame düzenlediklerini dile getiren Kocaman, tefecilik suçuna ilişkin 904 dosyanın 120'sini mahkemeye gönderdiklerini ifade etti.

Kocaman, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gelen 3 bin 24 dosyadan 22'sine, Anayasayı ihlal suçundan gelen 496 dosyadan da 24'üne iddianame düzenlendiğini kaydetti.

- FETÖ/PDY ile mücadele

Başsavcılığa 2019'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 48 bin 918 dosya geldiğini, önceki yıldan da 13 bin 367 dosya devrettiğini bildiren Kocaman, bu dosyalardan 36 bin 13'üne işlem yapıldığını söyledi.

FETÖ/PDY dosyalarından 6 bin 831'ine iddianame düzenlendiğini belirten Kocaman, 11 bin 401 dosya hakkında takipsizlik, 11 bin 653 dosya hakkında yetkisizlik, 21 dosya hakkında da görevsizlik kararı verdiklerini aktardı.

Kocaman, FETÖ/PDY kapsamında 6 fezleke düzenlediklerini, 5 bin 942 dosyayı birleştirdiklerini, 159'unu da başka büroya gönderdiklerini bildirdi.

Yüksel Kocaman, FETÖ/PDY dışında kalan terör örgütlerine ilişkin 2 bin 506 yeni dosya geldiğini, 738 dosyanın önceki yıldan devrettiğini, bu dosyalardan 271'i hakkında iddianame düzenlediklerini kaydetti.

Memurlar.Net
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