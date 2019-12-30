Altı yılda dernek sayısı yüzde 21 arttı

- İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verileri göre, 2013'te 99 bin 27 olan dernek sayısı bu yıl 119 bin 903'e yükseldi. Buna göre, 6 yılda dernek sayısı yüzde 21 arttı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının, yabancı dernek, vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şubeleri ile temsilciliklerinin kayıtlarını tutuyor, iş ve işlemlerini yürütüyor. Vakıflar, sendikalar, siyasi partiler, vakıf ve sendikaların üst kuruluşlarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına mevzuatla verilen görevleri yapan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, görev alanına giren kuruluşlara rehberlik ve danışma hizmeti sunuyor.

Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan dernek ve benzeri kuruluşların kayıtlarını tutan, kuruluş ve faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında ilgili makamlar aracılığıyla izleyen, değerlendiren ve bu derneklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını da sağlayan Genel Müdürlük, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumlar, üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde, görev alanına giren konularda araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunuyor, orta ve uzun vadeli stratejileri belgesini hazırlıyor.

- Denetlenen derneklerden 318'ine adli, 1207'sine ise idari işlem yapıldı

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, bu yıl dernek denetlemelerini yoğunlaştırdı. Müdürlük denetçileri ve valiliklerce, bu yıl denetlenen 10 bin 851 dernekten 318'ine adli, 1207'sine ise idari işlem yapıldı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce "insani yardım" alanında faaliyet gösteren yaklaşık 5 bin dernek için risk analizi yapıldı ve risk düzeyi yüksek olarak belirlenen 50 dernek denetim programına alındı.

Ayrıca terör örgütleriyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle 27 dernek denetim kapsamına alındı.

Son yıllarda kurulan dernek sayısı da arttı. 2013'te 99 bin 27 dernek bulunurken, bu sayı, 2014'te 104 bin 690'a, 2015'te 108 bin 601'e, 2016'da 109 bin 178'e, 2017'de 111 bin 492'ye, geçen yıl 114 bin 504'e ve bu yıl ise 119 bin 903'e yükseldi.

Buna göre, 6 yılda dernek sayısı yüzde 21 arttı.