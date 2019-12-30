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Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 tutuklama
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kişi tutuklandığını açıkladı.
|30 Aralık 2019 11:40
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.
17 Temmuz'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu çalışanlarından diplomat Osman Köse şehit olmuştu. Hain saldırıyı gerçekleştiren tetikçi Mazlım Dağ kısa süre içerisinde yakalanmış, saldırıyı planladığı tespit edilen PKK'lı iki terörist ise MİT ve TSK'nın Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirilmişti.
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