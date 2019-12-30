Emniyet, polis intiharlarına yönelik çalışma yapıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan polis intiharlarını araştırmak üzere psikolog ve sosyolog alımı yapacaklarını açıkladı
|30 Aralık 2019 11:49
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Soylu, bu sene emniyete psikolog ve sosyolog alımlarına çıkacaklarını anlatarak, "Bizde de polis teşkilatında yılda ortalama 40-50 intihar olayları oluyor. Biz bunları da takip etmekle sorumluyuz. Bu konuda da yoğun bir çalışma ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.
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