Ana sınıfı öğretmeni Türkiye birincisi oldu
|30 Aralık 2019 11:52
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Samsun'un Canik ilçesinde görev yapan ana sınıfı öğretmeni Sibel Demet Atalı, eTwinning platformunca düzenlenen, 4 kategoride 175 bin 389 öğretmenin yarıştığı 10. Ulusal Konferansı'nda 2 kategoride Türkiye birincisi olmayı başardı.
E-Twinning'den çifte ödül
eTwinning 10. Ulusal Konferansı'na davet edilen Türk Telekom Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ana sınıfı öğretmeni Sibel Demet Atalı, konferanstan çift ödül almanın mutluluğunu yaşayarak döndü. Sibel Demet Atalı'nın 8507 kalite etiketi almış projeler arasından yürütücülüğünü yapmış olduğu "Gelecek Kodlarımızda" isimli uluslararası projesi Stem-Kodlama kategorisi Türkiye birincisi olurken kuruculuğunu yapmış olduğu "Okulumda Demokrasi Var" isimli projesi demokratik katılım kategorisinde birincilik ödülünü almaya hak kazandı.
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