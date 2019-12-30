Sarallar'ın elebaşı cezaevine telefon sokmuş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sarallar Suç Örgütü'ne yönelik yeni bir iddianame hazırlandı. 21 müştekinin bulunduğu iddianamede 56 şüpheli yer alırken 1 numaralı şüpheli örgüt liderlerinden Ümit Saral oldu. Yaklaşık 450 sayfalık iddianamede en dikkat çeken olaylardan biri Ümit Saral'ın Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne telefon sokması oldu.

İddianamede, A.A. ile örgüt üyesi şüpheli Akın Sevinçoğlu'nun yaptığı telefon görüşmesinde tutuklu olan Ümit Saral ile telefonla konuştuğu yönünde söylemlerinin bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yapılan tespitler neticesinde Saral'ın 0538 960 .. .. ile 0537 970 .. .. numaralı telefon hattını kullandığının belirlendiği, yapılan detaylı incelemelerde ise Ümit Saral'ın cezaevine soktuğu telefonun IMEİ'si ile müdafiliğini yapan ve aynı zamanda örgüt yöneticisi şüphelisi olan Tolgahan Çeken'in kullandığı 0532 601 .. .. numaralı sim kartının kullanıldığı telefonun IMEİ'sinin aynı olduğu anlaşıldı. Bu detay iddianamede yer aldı.

YEMEK İÇERİSİNDE EŞYA DA SOKMUŞ

Yapılan incelemelerde, Saral'ın 0537 970 .. .. numaralı hat ile 20 Şubat 2019 tarihinde eşi B. ile görüştüğünün tespit edildiği, ayrıca Tolgahan Çeken'in gece saatlerinde Saral'ı ziyaret amacıyla görüşmeye gittiği, telefon görüşmelerinden yemek içerisine gizlenmiş halde henüz tespit edilemeyen bir suç unsuru eşyayı verdiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

SARAL 'SUSMA HAKKI'NI KULLANDI

İddianamede, şüpheli Ümit Saral'ın cezaevine sokulan telefon ile kimlerle ve ne konuştuğu ayrıntılarıyla yer aldı. Ümit Saral'ın şu an tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi ifadesine başvurulduğu, ancak şüphelinin susma hakkını kullandığı ifade edildi.

İddianamede şüpheli Tolgahan Çeken'in ifadesine de yer verildi. Çeken ifadesinde şunları söyledi: "Bir gün Ümit Saral beni telefonumda kayıtlı olmayan ve şu an bilmediğim h numaradan beni aradı. Ben kendisine bu cep telefonunu nereden bulduğunu sorduğumda bana kimden aldığını söylememekle 'boşver sen ne yapacaksın, geldi bir şekilde' dedi, telefonda selam hal hatır sohbetinden başka bir şey konuşmadık. Bu görüşmeden sonra 10-15 günlük süre içerisinde birkaç kez kendisinin beni aramasıyla telefon görüşmelerimiz oldu. Bu telefon görüşmelerimizde de hal hatır ve benim ne zaman ziyaretine gideceğime ilişkin sohbetler oldu. Hal hatır dışında herhangi bir sohbetimiz olmamıştır. Kendisine beni cep telefonundan aramamasını söyledim."

'GARDİYAN VERDİ' İDDİASI

Çeken, Saral'ın telefonuna daha önce kendi sim kartının takılması ile ilgili soruya; "Ben Ümit Saral'ın kullandığı Blackberry marka akıllı diye tabir edilen cep telefonunu Akın Sevinçoğlu'na hediye etmiştim. Bana sormuş olduğunuz sorulardan anladığım kadarıyla bu cep telefonunu Akın Sevinçoğlu Ümit Saral'a vermiş. Ümit Saral'a Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürlüğünde bulunan bir gardiyan aracılığı ile vermiş ancak ben bu gardiyanın kim olduğunu bilmiyorum. Cep telefonunu Ümit Saral'a vermeden önce, Akın'a sorduğumda bana cep telefonunu kaybettiğini söylemişti" diyerek telefonun Saral'a bir gardiyan aracılığıyla verildiğini ileri sürdü. Akın Sevinçoğlu ise ifadesinde "Ümit Saral'ın cezaevinde telefon kullandığını duydum. Ancak ben kendisi ile hiç telefonla görüşmedim" dedi.

İddianamede, Ümit Saral'ın cezaevinde iken illegal yollardan cep telefonu kullandığı, Saral'ın örgütün faaliyetlerine ilişkin cezaevinden talimat verdiği, eylemlere ilişkin görüşmeler yaptığı, Ümit Saral'ın iki hat üzerinden eşi B.', Tolgahan Çeken, Ahmet Alipaşaoğlu, Naci Kansız, Cemil Tavus, Selim Hacıahmetoğlu, Akın Sevinçoğlu ve Remzi Koç'u aradığı kaydedildi.

O HATLARLA SADECE SARAL İLE GÖRÜŞTÜLER

İddianamede, bu şahısların teknik takibe yakalanmamak adına hatları sadece Ümit Saral ile görüşmek üzere kullandıkları, bunun dışında başka birileri ile irtibat kurmadıkları, Saral tarafından emir ve talimatların bizzat yapılan telefon görüşmeleri ile verildiği, örgüt üyelerinin cezaevinde bulunan telefon hatlarının tespit edilmesini engellemek adına cezaevi açık-kapalı görüşleri dışında Saral ile bir irtibatlarının bulunmadığını ispat etmek adına görüşmelerinde bu hususu vurgulamakta oldukları değerlendirildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık, 'Suç Örgütü Kurma/ Yönetme', 'Gece Vakti Silahla Birden Fazla Kişiyle Birlikte, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla Yağma' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarının yanı sıra şüpheli Ümit Saral'ın 'İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçundan da cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde atılı suçlar kapsamında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Dilek Yaman