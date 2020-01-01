Çukurova Üniversitesi'nin kişiye özel ilanı KDK'ya takıldı

Çukurova Üniversitesi tarafından 12 Haziran 2019 tarihinde Ceyhan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "İŞLETME LİSANS MEZUNU OLUP, MEZUNİYET SONRASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ALANINDA EN AZ 2 (İKİ) YIL TECRÜBESİ OLMAK " şartı aranmıştır.

Bu ilanla ilgili kamu denetçiliği kurumuna başvuran aday; "Kadronun Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Eleman Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aykırı şekilde ilan edildiğini, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı için öğretim elemanına ilişkin ilanda aranan "İşletme lisans mezunu olup, mezuniyet sonrası mühendislik ve teknoloji yönetimi alanında en az 2 (iki) yıl tecrübesi olmak" niteliğinin ilgili alanın uzmanlık alanı dışında olduğunu , YÖK'ün 8244403-299-E.90031 sayılı tüm üniversitelere gönderilen dağıtımlı yazısında, aranacak tecrübenin muafiyet alanında olması hususunun net bir şekilde ifade edildiğini , ilanın hukuka aykırı olmasına karşın yapılan bilim sınavında da sorulan işletme alanına ilişkin soruların alan ile ilgili olmadığını belirterek başvuru şartları hukuka aykırı olan ilanın, YÖK tarafından gönderilen yazıya uygun olarak yeniden düzenlenmesini ve tekrarlanacak sınavda alana ilişkin liyakat esaslı soruların sorulmasını" talep etmiştir.

Çukurova Üniversitesi tarafından bu konu hakkında Kamu Denetçiliği Kurumuna verilen cevapta özetle; " Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programının akademisyen ihtiyacının Meslek Yüksekokulunca güncel gereksinimleri çerçevesinde oluşturulduğu , bu teklifin Rektörlük tarafından da uygun ve yerinde görülerek ilan edildiğini, YÖK'ün 8244403-299-E.90031 sayılı tüm üniversitelere gönderilen dağıtımlı yazısında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda adayın merkezi sınav puanı (ALES) yok veya 70 puanın altında ise ve aday Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarında tecrübe sahibi ise merkezi sınav notu (ALES) 70 olarak kabul edilmesinin belirtildiği, ilana başvuran adaylarda bu duruma uyan 1 (bir) adaya bu kararın uygulandığı, yapılacak sınavın ilan edilen şartlara uygun olarak yapılabilmesi amacı ile sınavda sorulan soruların, hem İşletme (2 soru) hem de Acil Durum ve Afet Yönetimi (4 soru) Bölümü mezunlarına yönelik konuları ihtiva ettiğini" belirtmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda verilen kararda;

1- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programının, deprem, sel, yangın gibi felaketlerde arama kurtarma, koruma ve müdahale yapabilecek ve bu konularda kişileri eğitebilecek personel yetiştirmeyi amaçladığı, ilgili idare tarafından güncel gereksinimler çerçevesinde belirlendiği ifade edilen, "İşletme lisans mezunu olup, mezuniyet sonrası mühendislik ve teknoloji yönetimi alanında en 2 (iki) yıl tecrübesi olmak" niteliğinin ilgili akademik birimin ihtiyaçlarının karşılaması amacına yönelik olarak belirlendiğine dair herhangi bir somut bilgi ve belge sunulamadığı ve söz konusu niteliğin ilan edilen kadroya özgü bir nitelik olarak da değerlendirilemeyeceği,

2- Bahse konu kadroya ataması yapılan kişinin eğitim ve yüksek lisans bilgileri göz önünde bulundurulduğunda söz konusu niteliğin ilgili Yönetmeliğe aykırılık teşkil edecek şekilde belirli bir adayı tanımlar nitelikte olduğu, başvuruya konu ilanın ve bu ilan sonucunda yapılan atamanın hukuken uygun olmadığı kanaatine varıldığı ,

3- İdareye söz konusu atamanın geri alınması ve hukuka uygun olarak yeniden ilana çıkılması yönünde tavsiyede bulunulması gerektiği sonuç ve kanaatine varılarak, başvuru konusu öğretim görevlisi ilanının hukuka aykırı olması nedeniyle ilan gereğince yapılan atamanın geri alınarak hukuka uygun olarak yeniden ilana çıkılması hususunda ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

Karar verilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen bu karar Memurlar.net olarak oldukça eleştirdiğimiz kişiye özel akademik kadro ilanları için de emsal bir karar niteliği taşımaktadır. Karara konu olan benzer nitelikte kişiye özel akademik kadro ilanlarıyla maalesef atamalar yapılmaktadır.

Dolayısıyla, üniversiteler tarafından kişiye özel şartlar içeren mevzuata aykırı ilanlarla ilgili adayların idareler tarafında yaptığı başvuruların olumlu sonuçlanmaması halinde mutlaka Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunması büyük önem arz etmektedir.