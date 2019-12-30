Barış Pınarı Harekatı paylaşımları nedeniyle 636 kişiye işlem yapıldı
|30 Aralık 2019 12:00
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- Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 636 kişiden 86'sı tutuklandı.
AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesaplarından kara propaganda yaptığı, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek için kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunduğu, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 636 kullanıcı hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin (GAMER) verilerine göre, 9 Ekim - 25 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 636 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 86'sı tutuklanırken, 249'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 550 şüpheli serbest bırakıldı.
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