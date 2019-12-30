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Akademik ilana, ilgili alan mezunlarının başvurması engellendi

Trakya Üniversitesi Sosyal Hizmet mezunlarının Sosyal Hizmet programı kadrolarına başvurmasını engelledi!
 30 Aralık 2019 15:55
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Akademik ilana, ilgili alan mezunlarının başvurması engellendi

Trakya Üniversitesi tarafından 27 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de 39 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 45 kadro ilanı yapılmıştır.

Söz konusu kadroları incelediğimizde; Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programında 3 Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edildiğini ve bu kadroların tamamında ilgili alanın mezunlarına başvuru şansı verilmediği görülmüştür.

Diğer taraftan, ilgili üniversitenin web sayfasına ve 2019 YKS Yerleştirme sonuçlarına baktığımızda; Sosyal Hizmetler Programının yeni kurulduğunu ve henüz öğrenci alımı yapılmış olmadığını görüyoruz.

Bu bağlamda, daha ilk kez öğretim elemanı istihdamı yapılacak Sosyal Hizmetler programına; bu bölümün lisans ve lisansüstü mezunları varken; yalnızca Maliye, Kamu Yönetimi ve Psikoloji bölümü mezunlarının başvurusuna imkan verilmesi açıkça fırsat eşitliğine ve hakkaniyete aykırıdır.

Dolayısıyla, Sosyal Hizmet programıyla doğrudan ilgisi olmayan alanlarda verilen bu kadrolarda Trakya Üniversitesi tarafından geciktirilmeksizin düzeltme yapılarak önceliğin Sosyal Hizmet mezunlarına verilmesi faydalı olacaktır!
Memurlar.Net - Özel

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