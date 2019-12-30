Bakan Bekir Pakdemirli'den yılbaşı uyarısı
|30 Aralık 2019 12:20
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların yılbaşı çam ihtiyacının, talepler doğrultusunda orman fidanlıklarından temin edileceğini belirterek, "Ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir." ifadesini kullandı.
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yılbaşı için ormanlık alanlardan kanunlara aykırı fidan temin edenleri uyardı.
Bu eylemi yapanların kanunlara göre hapisle cezalandırılabileceğine dikkati çeken Pakdemirli, orman teşkilatının da bu konuda önlem aldığını bildirdi.
"Her yıl olduğu gibi ağaç kesmeyelim, fidan dikelim." çağrısında bulunan Pakdemirli, vatandaşların yılbaşı çam ihtiyacının da talepler doğrultusunda orman fidanlıklarından temin edileceğini kaydetti.
Pakdemirli, her yıl olduğu gibi 81 ilde bu yıl da "Ağaç Kesme Fidan Dik" kampanyası çerçevesinde tüm illerde ücretsiz olarak vatandaşların fidanlıklardan, Orman Genel Müdürlüğünün şehir merkezlerinde oluşturduğu stantlardan fidan alabileceğine dikkati çekerek, "Bu fidanların daha sonra toprakla buluşturulması içinse yine orman teşkilatımız yardımcı olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.
Yasalara göre ormanlardan kaçak kesim yapmanın ağır yaptırımları olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:
"6831 sayılı Orman Kanunu'nda, 'Ağaç kesenler, kökünden sökenler veya ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkaranlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre, verilecek ceza bir kat artırılır' hükmü yer alıyor. Ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir."
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