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Sağlıkta, Unvan Değişikliği Sınavı olacak mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapılan Unvan Değişikliği Sınavı, duyuru yayımlanması ve atama süreci tam 561 gün sürdü. İleride yapılması planlanan unvan değişikliği sınavı için 23 Temmuz 2019 tarihinde talep toplama dışında hala bir duyurunun yapılmamış olması, Sağlık Bakanlığı'nda Unvan Değişikliği Sınavı çalışmalarının çok yavaş ilerlediğini göstermektedir.
 09 Ocak 2020 10:05
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Sağlıkta, Unvan Değişikliği Sınavı olacak mı?

2017 Yılında Yapılan Unvan Değişikliği Sınavı; 18.10.2016 tarihinde duyuru yapılarak başladı, 22.10.2016 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik' ile sözlü sınav şartı getirdi ve duyuru 24.10.2016 tarihinde yönetmelik gereği iptal edildi. 02.06.2017 tarihinde yayımlanan yeni sınav duyurusu, 14 gün daha uzatıldı. 08.10.2017 tarihinde yazılı sınav yapılarak 05.12.2017 tarihinde açıklandı. 15.01.2018 tarihinde başlayan sözlü sınav, Sağlık Bakanlığı'nda 12 gün boyunca yapıldı. 23.02.2018 tarihinde sözlü sınav sonucu açıklandı, 30.03.2018 tarihinde yerleştirme tercihleri alındı. Sonuçların açıklanması ve ÇKYS sistemine girilme işlemleri 01.05.2018 tarihinde sonuçlanarak tam 561 gün sürdü.

2017 YILINDA YAPILAN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SÜRECİ;

18.10.2016 Duyuru Yayımlandı

22.10 2016 Sözlü Sınav Şartı Getirildi (Resmi Gazete)

24.10 2016 Duyuru İptal edildi

02.06.2017 Yeniden Duyuru Yayımlandı

09.06.2017 Başvurular Alınmaya Başlandı

16.06.2017 Başvuru Süresi Uzatıldı (14 gün)

08.10.2017 Yazılı Sınav Yapıldı

05.12.2017 Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı

15.01.2018 Sözlü Sınav Başladı (12 Gün)

23.02.2018 Sözlü Sınav Sonucu Açıklandı

30.03.2018 Yerleştirme Başvuruları Alındı

17.04.2018 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

01.05.2018 ÇKYS işlenmesi-Atamaların Yapılması

Ön lisans programlarından mezun olan ve Sağlıkta Lisans Tamamlama hakkı ile farklı unvanlarda lisans tamamlayan ve çok sayıda Sağlık Personeli, 2020 yılında unvan değişikliği sınavının yapılmasını, sınav duyurusunun bir an önce yayımlanmasını ve sürecin daha hızlı işlemesini talep etmektedirler.
Memurlar.Net - Özel

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