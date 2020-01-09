Sağlıkta, Unvan Değişikliği Sınavı olacak mı?
|09 Ocak 2020 10:05
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2017 Yılında Yapılan Unvan Değişikliği Sınavı; 18.10.2016 tarihinde duyuru yapılarak başladı, 22.10.2016 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik' ile sözlü sınav şartı getirdi ve duyuru 24.10.2016 tarihinde yönetmelik gereği iptal edildi. 02.06.2017 tarihinde yayımlanan yeni sınav duyurusu, 14 gün daha uzatıldı. 08.10.2017 tarihinde yazılı sınav yapılarak 05.12.2017 tarihinde açıklandı. 15.01.2018 tarihinde başlayan sözlü sınav, Sağlık Bakanlığı'nda 12 gün boyunca yapıldı. 23.02.2018 tarihinde sözlü sınav sonucu açıklandı, 30.03.2018 tarihinde yerleştirme tercihleri alındı. Sonuçların açıklanması ve ÇKYS sistemine girilme işlemleri 01.05.2018 tarihinde sonuçlanarak tam 561 gün sürdü.
2017 YILINDA YAPILAN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SÜRECİ;
18.10.2016 Duyuru Yayımlandı
22.10 2016 Sözlü Sınav Şartı Getirildi (Resmi Gazete)
24.10 2016 Duyuru İptal edildi
02.06.2017 Yeniden Duyuru Yayımlandı
09.06.2017 Başvurular Alınmaya Başlandı
16.06.2017 Başvuru Süresi Uzatıldı (14 gün)
08.10.2017 Yazılı Sınav Yapıldı
05.12.2017 Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı
15.01.2018 Sözlü Sınav Başladı (12 Gün)
23.02.2018 Sözlü Sınav Sonucu Açıklandı
30.03.2018 Yerleştirme Başvuruları Alındı
17.04.2018 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
01.05.2018 ÇKYS işlenmesi-Atamaların Yapılması
Ön lisans programlarından mezun olan ve Sağlıkta Lisans Tamamlama hakkı ile farklı unvanlarda lisans tamamlayan ve çok sayıda Sağlık Personeli, 2020 yılında unvan değişikliği sınavının yapılmasını, sınav duyurusunun bir an önce yayımlanmasını ve sürecin daha hızlı işlemesini talep etmektedirler.
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