Altun'dan Kanal İstanbul paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Kanal İstanbul projesine ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, "İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak" dedi.
|30 Aralık 2019 12:21
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Kanal İstanbul projesine ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, "İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak" dedi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul projesi; İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek,10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" ifadelerini kullandı. Altun ayrıca, projeye ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.
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