Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.929,00 lira oldu
|30 Aralık 2019 12:50
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.929,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|289,30
|289,50
|289,50
|289,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.907,00
|1.928,00
|1.908,00
|1.929,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|264,00
|268,00
|264,00
|268,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.863,00
|1.883,00
|1.865,00
|1.885,00
|Yarım Ziynet
|932,00
|942,00
|932,00
|942,00
|Çeyrek Ziynet
|466,00
|471,00
|466,00
|471,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
30 Aralık 2019 13:13
|Altın yükselmeye devam ediyor...Gramı 289 lira seviyelerinde
30 Aralık 2019 12:17
|Gün ortası döviz fiyatları
30 Aralık 2019 12:03
|Borsa çarşamba günü kapalı olacak
30 Aralık 2019 11:06
|Güne başlarken döviz fiyatları
30 Aralık 2019 09:38
|Altın, yükselişine 2020'de de devam edebilir
28 Aralık 2019 11:45
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
27 Aralık 2019 18:28
|Borsa günü yatay tamamladı
27 Aralık 2019 18:18
|Altın'da gün sonu fiyatları
27 Aralık 2019 17:43
|Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
27 Aralık 2019 17:17